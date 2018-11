A energia elétrica já foi restabelecida no trecho do km 58 ao 47 da Rodovia dos Imigrantes, sentido capital. Os 11 túneis atingidos já estão com a iluminação normalizada. No momento, apenas a Rodovia Cônego Domênico Rangoni apresenta lentidão por excesso de veículos do km 266 ao 270, no sentido Cubatão. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem tráfego normal.