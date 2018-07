A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 19 ao 15 (região entre São Paulo e Guarulhos), sentido Capital, por conta de um engavetamento que interdita a faixa da esquerda. O acidente envolveu quatro veículos de passeio e não deixou vítimas. Também em direção a São Paulo, o motorista encontra trânsito lento, do km 22 ao 21 (região de Guarulhos), por conta do excesso de veículos. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto, o fluxo é normal.