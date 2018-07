Engavetamento causa lentidão na Via Anchieta

Um engavetamento envolvendo um caminhão, uma carreta, um carro e um ônibus causa interdição no km 54 da Via Anchieta, em Cubatão, na manhã desta quinta-feira, 28. Por causa do acidente, o trecho de serra da pista sentido litoral está bloqueado desde as 6h45. Para facilitar a fluidez o tráfego, a concessionária Ecovias, empresa responsável pela via, inverteu a pista norte da Anchieta, que agora opera no sentido litoral. As 8 horas a Anchieta tinha filas do km 43 ao 54 da via.