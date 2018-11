Um acidente envolvendo oito veículos deixou ao menos duas pessoas feridas por volta das 1hh desta terça. Uma pista do sentido norte do Rodoanel na região de Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, chegou a ficar interditada por cerca de um hora ,segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Há congestionamento entre os km 30 e km 37, local do acidente.