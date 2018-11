Cinco veículos se envolveram em um engavetamento km 196, altura do município de Arujá, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, causando pelo menos 4 km de congestionamento do km 200 até o local do acidente.

No sentido São Paulo, a rodovia tem congestionamento de 2 km nas proximidades do local do acidente, do km 194 ao km 196. Em Guarulhos, a pista lateral da Dutra tinha lentidão entre o km 217 e o 221 por excesso de veículos.