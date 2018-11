Engavetamento interdita faixa da Via Anchieta em Cubatão

Um engavetamento interdita a faixa da esquerda na descida da serra pela Via Anchieta, na altura do km 54, em Cubatão. O acidente aconteceu por volta das 13h20. O tráfego está lento do km 49 até o local do acidente, no km 54. O SAI opera em esquema 5X5. A descida da serra é feita pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e pela pista sul da Anchieta. A subida da serra é possível pelas pistas norte da Imigrantes e da Anchieta. A visibilidade é boa em todos os trechos das rodovias.