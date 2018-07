Engavetamento entre três caminhões interdita uma das pistas de cobrança automática na Praça de Pedágio de Guararema, da Rodovia Ayrton Senna, no km 57, sentido Capital. O acidente que ocorreu por volta das 10h05 deixa uma vítima que está presa às ferragens. Não há tráfego lento no local.

Nos demais trechos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, o trânsito é bom nos dois sentidos.