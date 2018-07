Estradas: Congestionamento no retorno do feriadão previsto para após as 14 horas

A operação subida deve ser iniciada por volta das 10 horas deste domingo, 26, no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). O esquema programado é o 2 x 8, no qual as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes e a pista sul da Imigrantes são utilizadas no sentido capital, restando apenas a pista sul da Anchieta para quem quiser descer a Serra do Mar.

Departamento de Estradas de Rodagem (DER) espera também que a partir das 10 horas o movimento nas estradas litorâneas rumo à capital paulista aumente significativamente, mas os congestionamentos devem começar após as 14 horas.

Entre a 0h de quarta-feira, 22, e as 6 horas deste domingo, 26, cerca de 243 mil veículos haviam passado pelos pedágios da Anchieta e da Imigrantes rumo ao litoral. A previsão da concessionária Ecovias era de que até as 10 horas deste domingo o número chegasse a 250 mil. Acredita-se que essa marca não será alcançada.

Às 6h30 desta manhã de domingo, 26, tanto o SAI como as demais principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo apresentavam tráfego bom; sem registro de acidentes graves ou bloqueios significantes. Movimento mais intenso na região de Americana, interior paulista, próximo ao trevo, no quilômetro 120 da rodovia Anhanguera, no sentido capital.