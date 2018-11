O motorista que utiliza nesta madrugada de sábado, 21, as principais rodovias estaduais e federais dentro do estado de São Paulo não enfrenta dificuldades, exceto na rodovia Fernão Dias que, à 1h30, apresentava lentidão de seis mil metros no sentido Curitiba entre os quilômetros 330 e 336, região de Juquitiba, já fora da Grande São Paulo, em razão do estreitamento de faixas existente na entrada da Serra do Cafezal.