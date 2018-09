Estradas têm movimento intenso, mas com poucas paradas

O movimento nas estradas que cortam São Paulo é intenso no fim de tarde desta terça-feira, 12, feriado de Nossa Senhora de Aparecida, mas sem muitos pontos de parada. A pior situação é na Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, onde há 11 quilômetros de tráfego ruim.

No sentido São Paulo da Régis, há dois quilômetros de morosidade próximo à Serra do Cafezal, na altura do quilômetro 337. Entre os quilômetros 511 e 509 duas carretas tombaram, o que causa seis quilômetros de lentidão. Uma faixa está interditada no local. Um atropelamento no quilômetro 322 provoca 4 quilômetros de congestionamento.

Uma perseguição policial na Rodovia dos Imigrantes causa quatro quilômetros de trânsito lento, sentido São Paulo, entre os quilômetros 29 e 32. A pista norte está bloqueada.

Na Rodovia Presidente Dutra há dois quilômetros de trânsito lento, no sentido São Paulo, próximo a São José dos Campos, entre o km 145 e o km 147.

Na Rodovia dos Bandeirantes e na Fernão Dias, no entanto, o tráfego é intenso, mas não há pontos de parada. Nas rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, que ligam a capital ao interior do Estado, o trânsito flui sem problemas, de acordo com a CCR Viaoeste.