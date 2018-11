A pista expressa da Marginal Tietê apresenta lentidão da Ponte do Piqueri até a Ponte Vila Guilherme, no sentido Ayrton Senna. Na pista local, há lentidão da Ponte do Piqueri até a Ponte da Casa Verde e, na pista central, da Ponte da Freguesia do Ó até 1 km antes da Ponte da Casa Verde.