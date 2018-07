Expressa da Tietê segue complicada nos dois sentidos

A pista expressa da Marginal Tietê tem lentidão no sentido Castelo, da Ponte Vila Guilherme até a Ponte do Limão, onde um caminhão tombou por volta das 18 horas. No local, as duas faixas da esquerda seguem interditadas por causa do acidente. Na pista central, há lentidão da Ponte das Bandeiras até a Ponte do Limão.

No sentido Ayrton Senna, há tráfego lento em dois trechos da pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita, e da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.