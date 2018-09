Faixa da direita interditada no Km 31 da via Anchieta, sentido litoral, para retirada de carreta tombada no canteiro lateral. Lentidão apenas na aproximação ao local. A pista central da via Anchieta sentido litoral está fechada do Km 10 ao km 13 para obras de manutenção. A previsão é que as obras se encerrem às 15h.