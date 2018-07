Foi liberada a faixa da direita na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, no km 265, em Cubatão. O trânsito está lento entre o km 269 e km 265, como reflexo de um acidente que aconteceu no local. Na Via Anchieta o trânsito está ruim, em direção ao litoral, entre o km 39 e km 40. O movimento de veículos continua intenso, mas sem pontos de parada no sentido Capital pela rodovia dos Imigrantes no trecho de serra devido excesso de veículos.