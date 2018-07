Faixa da esquerda da Ayrton Senna é liberada

A faixa da esquerda no km 29 da rodovia Ayrton Senna, sentido Taubaté, bloqueada por causa de acidente, foi liberada para tráfego às 8h35. O tráfego neste sentido segue tranquilo. Já sentido Capital, há trânsito lento do km 32 ao 29 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos) e do km 23 ao 20 (altura de Guarulhos), por excesso de veículos.

A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem tráfego lento nos dois sentidos, por excesso de veículos.

Na rodovia Carvalho Pinto, o tráfego flui bem em ambos os sentidos.