A faixa da esquerda da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, bloqueada por causa de um acidente, foi liberada para tráfego as 10h40 na altura do km 30, em Itaquaquecetuba. O trânsito na via continua lento, do km 22 ao 11, sentido capital. No sentido Rio, o trânsito flui normal.