A faixa da direita da pista expressa da Marginal do Pinheios já foi liberada. Mais cedo, um acidente envolvendo dois carros e uma moto na pista expressa da Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo, interditou uma faixa da direita da via, próximo à Ponte do Morumbi, no sentido da Rodovia Castelo Branco, na manhã desta quarta-feira, 18. A lentidão na via é de 6,4 km de morosidade, entre as Pontes Ary Torres e Transamérica.