Um acidente envolvendo cinco carretas no km 257 da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Cubatão, deixou uma vítima fatal e interditou totalmente a via por três horas. Há poucos minutos, uma faixa foi liberada e o tráfego represado de 15 km começa a fluir. O tráfego é lento também na chegada a São Paulo pela Anchieta, do km 13 ao 10.