Faixa da Régis interditada no km 287, sentido PR, para remoção de carreta que saiu da pista

A faixa da esquerda do km 287 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Itapecerica da Serra, está bloqueada, para a remoção de uma carreta que saiu de pista no sentido São Paulo. O tráfego segue com 2,5 kms de retenção, do km 285,5 ao km 287, pela faixa da direita. Ainda no km 287, a pista sentido São Paulo segue sem dificuldades. Também no sentido São Paulo, o fluxo de veículos é intenso, do km 356 ao km 353,5, reflexo do tombamento de uma carreta.