Foi liberada a a faixa da direita da Rodovia Carvalho Pinto, na altura do km 130, na região de Taubaté, sentido Interior. Um acidente havia bloqueado o local. O tráfego flui bem no local. Na rodovia Ayrton Senna, o trânsito segue lento entre os kms 22,5 e 20 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto, o trânsito é bom.