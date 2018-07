A faixa da esquerda da rodovia Ayrton Senna foi liberada no km 16 (altura do Parque Ecológico do Tietê), sentido São Paulo. O tráfego segue lento neste sentido da rodovia, entre os kms 24 e 19 (região de Guarulhos), por conta do excesso de veículos. Em direção ao Interior, o fluxo de veículos segue bom.