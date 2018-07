Faixa na Ayrton Senna é liberada, mas rodovia segue com tráfego carregado

A faixa central que estava bloqueada no km 30 da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, foi liberada. Por causa do caminhão quebrado que interditou a faixa desde as 12h20, porém, o trânsito segue lento do km 35 ao 29 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos).

Ainda no sentido capital, há trânsito lento do km 24 ao 19 (região de Guarulhos), por excesso de veículos. Já no sentido interior o fluxo é intenso com pontos de parada, do km 11 ao 23 (região entre São Paulo e Guarulhos).