Faixas liberadas na Ayrton Senna

No km 19 da rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, as faixas da esquerda (1 e 2), que estavam bloqueadas, já foram liberadas. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta, por volta das 14h45, deixou duas vítimas com ferimentos, mas sem risco de morte, que foram removidas para o Hospital Geral de Guarulhos. A rodovia tem tráfego lento do km 23 ao 19 (região de Guarulhos), no sentido Capital, por reflexo do acidente. O fluxo é bom No sentido interior e na rodovia Carvalho Pinto. A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, tem tráfego bom em ambas as direções.