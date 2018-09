O tráfego segue com 1 km de retenção, do km 90,4 ao km 91,4, da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, na região de Guarulhos, reflexo de um incêndio fora do trecho concedido. Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), os usuários não encontram dificuldades.