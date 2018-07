A faixa 2 e o acostamento do km 62 da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, têm restrições, devido a obras de fresagem e recomposição do pavimento. O fluxo de veículos segue pela faixa 1 com dois quilômetros de retenção, do km 60 ao km 62.