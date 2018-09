Fernão Dias tem pista bloqueada, sentido BH

A pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias está bloqueada, no km 70, região de Mairiporã, devido ao tombamento de um caminhão que transportava trigo. Houve derramamento de carga e neste momento as equipes da Concessionária estão no local realizando a limpeza da pista. O veículo já foi destombado e o usuário que segue nesta direção encontra três quilômetros de lentidão, do km 73 ao km 70.

Na pista Sul (sentido São Paulo), o tráfego flui pelas faixas 2 e 3, no km 70, também na região de Mairiporã, reflexo do acidente no sentido Belo Horizonte. O motorista que segue nesta direção encontra dois quilômetros de morosidade, entre o km 68 e o km 70.