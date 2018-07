Final de noite de segunda-feira, 29, com tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo, segundo as concessionárias.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera das 23h30 às 4h30 no esquema 5 x 2 – operação carreta – com a pista norte da Imigrantes bloqueada; sendo utilizada exclusivamente para passagem de carga especial.