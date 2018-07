FLAGRA NO TRÂNSITO: câmeras registram colisão em cruzamento de Vila Velha, Espírito Santo

O projeto Flagra no Trânsito é um espaço dentro do blog Trânsito em SP onde são exibidos vídeos com flagrantes de acidentes e de imprudência nas ruas e estradas de todo o País. Uma equipe do portal Estadão vasculha o que há na web e recebe sugestões mandadas pelos leitores.

Atualizada às 10h48 do dia 04 de setembro para correção

Diferentemente do que havia sido informado, o motorista Odilon Granato Lopes de Faria foi indiciado por tentativa de homicídio, não homicídio doloso, já que a vítima do outro veículo não morreu no acidente.

O QUE ACONTECEU: câmeras de segurança mostram um acidente entre dois veículos em um cruzamento de Vila Velha, no centro do Espírito Santo, na madrugada de 27 de abril, uma sexta-feira. Um dos carros cruzava a Avenida Carlos Lindenberg, quando uma BMW em alta velocidade surgiu pela Avenida Salgado Filho e colidiu na sua lateral. O primeiro carro chega a rodar, enquanto o outro, fora de controle, atinge a fachada de uma loja.

O QUE O ESTADÃO.COM.BR APUROU: A batida aconteceu às 5h27. A polícia civil informou que o motorista do veículo que seguia pela Avenida Salgado Filho foi indiciado por tentativa de homicídio, dano simples (contra o outro carro) e dano qualificado (contra o patrimônio público). Segundo o titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, Fabiano Contarato, o condutor do veículo que causou o acidente, Odilon Granato Lopes de Faria, estava alcoolizado. Faria assumiu ter consumido três doses de uísque com energético. Também confessou que passou no farol vermelho e que estava acima da velocidade permitida.

Duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas, com ferimentos leves. O boletim de ocorrência foi registrado pelo Batalhão de Trânsito de Vila Velha e encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito da cidade. O delegado Contarato solicitou judicialmente uma medida cautelar para suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do infrator.

