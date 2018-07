FLAGRA NO TRÂNSITO: Motoqueiro filma acidente no interior de SP

O estadão.com.br estreou nesta semana o projeto Flagra no Trânsito, um espaço dentro do blog Trânsito em SP onde serão exibidos vídeos com flagrantes de acidentes e de imprudência nas ruas e estradas de todo o País. Uma equipe do portal irá vasculhar o que há de mais interessante na web e receber sugestões mandadas pelos leitores. Você pode enviar seu vídeo pelo facebook do Metrópole do Estadão, pelo twitter de trânsito e pelo e-mail flagradetransito@grupoestado.com.br. A partir das imagens, o portal irá apurar o que ocorreu e contar a história e os desdobramentos das cenas. O primeiro vídeo, um acidente entre uma picape e uma caminhonete no interior de São Paulo, já está no ar. Confira abaixo.

O QUE ACONTECEU: Uma mulher que estava na garupa de uma moto flagrou um acidente no interior de São Paulo. Uma caminhonete desgovernada seguia em zigue-zague pela estrada quando perdeu o controle e atingiu uma picape que vinha na mão contrária. A picape capotou e caminhonete bateu de frente em uma vala, depois do acostamento. O vídeo foi postado na conta “Dedetizadoradepoa“, que já postou outros acidentes e outros flagrantes.

O QUE O ESTADÃO.COM.BR APUROU: o acidente ocorreu na Rodovia João Cabral Rennó,em Piratiniguinha, no dia 22 de janeiro. Quem dirigia a picape branca era Jurandir (o sobrenome não foi informado), de 67 anos, que estava acompanhado de sua mulher. Segundo o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Piratininga, ele aparentava estar alcoolizado, mas a polícia apurou que sofria de labirintite e passou mal momentos antes da colisão.

O mal-estar fez com que o condutor dirigisse o veículo de maneira displicente, como pode ser verificado no vídeo. Os dois homens, de 43 e 38 anos, e um adolescente, que estavam no carro atingido, ficaram levemente feridos. A dupla foi socorrida em um hospital da região e, segundo a polícia, não quis representar contra Jurandir.

Segundo agentes da Delegacia de Piratininga, o B.O segue em aberto e, por lei, precisa ser arquivado quando a ocorrência completar seis meses, o que ocorrerá neste domingo.

ENVIE SEU FLAGRA: Para remeter o seu flagrante, poste um vídeo no Youtube e mande o link para o email flagradetransito@grupoestado.com.br, coloque no facebook do Estadão ou mande para o nosso twitter do trânsito. Valem todos os tipos de flagrantes: acidentes, desrespeito à lei etc.