FLAGRA NO TRÂNSITO: motorista embriagado causa capotamento em túnel de Florianópolis

O QUE ACONTECEU: câmeras de segurança mostram um Renault Mégane Grand Tour trafegando em zigue-zague dentro do Túnel Antonieta de Barros, que liga o centro ao sul de Florianópolis. De repente, o motorista dá uma guinada para a direita e atinge um Chevrolet Celta que seguia na pista oposta, fazendo o carro capotar. Fora de controle, a perua cruza a pista novamente e bate de frente na barra de proteção lateral. Os ocupantes do Celta saem aos poucos do carro, enquanto o motorista do Renault, de camisa social branca, atravessa as faixas cambaleando. Ele chega a bater com a cabeça na parede do túnel ao subir na mureta e é contido quando tenta sair do local do acidente.

O QUE O ESTADÃO.COM.BR APUROU: o acidente aconteceu às 0h01 de segunda-feira, 20. De acordo com Secretaria de Segurança Pública de Santa Catariana, a condutora do Celta tem uma relação afetiva com o motorista do Mégane e estava em uma festa com ele no centro da cidade. Decidiu deixá-lo lá depois de um desentendimento, mas foi seguida, o que culminou com o acidente.

No Celta, além da condutora, cuja identidade não foi revelada, havia outras três mulheres e um homem. No Renault, apenas o condutor, que também permanece anônimo. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) ao Hospital Celso Ramos, com ferimentos leves, e liberados no mesmo dia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual – o túnel é de jurisdição do Estado -, o motorista fez o teste do bafômetro e estava embriagado. Ele teve o veículo e os documentos apreendidos e aguarda em liberdade para prestar depoimento. A Polícia Civil informou que espera o repasse das imagens e os detalhes do acidente para instaurar o inquérito.

