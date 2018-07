FLAGRA NO TRÂNSITO: motorista grava queda de moto no Rio de Janeiro

O projeto Flagra no Trânsito é um espaço dentro do blog Trânsito em SP onde são exibidos vídeos com flagrantes de acidentes e de imprudência nas ruas e estradas de todo o País. Uma equipe do portal Estadão vasculha o que há na web e recebe sugestões mandadas pelos leitores.

Você pode enviar seu vídeo pelo facebook do Metrópole do Estadão, pelo twitter de trânsito e pelo e-mail flagradetransito@grupoestado.com.br. A partir das imagens, o portal irá apurar o que ocorreu e contar a história e os desdobramentos das cenas.

O QUE ACONTECEU: um motoqueiro caiu após passar por um trecho de uma avenida do Rio de Janeiro que estava sendo recapeado. Ele se desequilibrou e quase foi atropelado por um táxi, que conseguiu frear a tempo. O acidente causou tumulto e bloqueou parte da avenida, prejudicando o tráfego de veículos. Policiais militares atenderam à ocorrência.

O QUE O ESTADÃO.COM.BR APUROU: o autor do vídeo, Fernando Souza, de 31 anos, conta que a queda ocorreu na altura do número 160 da Avenida Dom Helder Câmara, no bairro de Benfica, zona norte da capital fluminense. Segundo Souza, o motociclista trafegava no sentido Bonsucesso e perdeu o controle ao passar sobre um degrau formado pela frisagem do asfalto.

Com a queda brusca, o motociclista, identificado apenas como Marcos, caiu, bateu a cabeça e chegou a sofrer uma convulsão. A Secretaria de Estado de Segurança (Seseg) do Rio não localizou nenhum registro de boletim de ocorrência sobre o caso.

O cinegrafista amador disse que houve estranhamento por parte das testemunhas e moradores da região porque a queda foi causada por uma obra da Prefeitura. “Era um trecho de aproximadamente 100 metros que estava frisado desde quarta-feira e o acidente aconteceu no sábado da mesma semana. O recapeamento só foi concluído duas semanas depois do acidente”, diz Souza.

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Obras, disse que não tinha serviços em andamento no local na data do acidente. Segundo o órgão, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Cedae) estava trabalhando na via nesse dia para corrigir um vazamento pontual. A Cedae, por sua vez, nega ter executado trabalhos na avenida.

O autor do vídeo é tecnólogo, mora em Benfica há 26 anos e registrou todo o acontecimento com uma câmera instalada em seu veículo. Ele diz que resolveu gravar toda sua movimentação pelas ruas como forma de provar sua inocência em um eventual acidente, embora seu veículo tenha seguro.

“Se você bate na traseira de um veículo, por exemplo, geralmente é culpado pelo acidente, mas e se a luz de freio do veículo da frente não estiver funcionando? Com a gravação você comprova isso”, explica.

Souza conta que quando o acidente aconteceu fazia apenas cinco dias que ele tinha adquirido a câmera e ainda estava testando o equipamento.

O estadão.com.br entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil do Rio mas nenhuma das corporações encontrou registros do caso, nem informações sobre o estado de saúde da vítima.

ENVIE SEU FLAGRA: Para remeter o seu flagrante, poste um vídeo no Youtube e mande o link para o email flagradetransito@grupoestado.com.br, coloque no facebook do Estadão ou mande para o nosso twitter do trânsito. Valem todos os tipos de flagrantes: acidentes, desrespeito à lei etc.