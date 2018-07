FLAGRA NO TRÂNSITO: pedestre é atropelado ao cruzar avenida movimentada em Governador Valadares (MG)

O projeto Flagra no Trânsito é um espaço dentro do blog Trânsito em SP onde são exibidos vídeos com flagrantes de acidentes e de imprudência nas ruas e estradas de todo o País. Uma equipe do portal Estadão vasculha o que há na web e recebe sugestões mandadas pelos leitores.

O QUE ACONTECEU: Um pedestre tentou atravessar uma rua sem sinalização em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, e foi atingido por um motociclista que trafegava pela via. O acidente aconteceu no último domingo, 24.

O QUE O ESTADÃO.COM.BR APUROU: Por volta das 8h do domingo, 24, o armador Maurilio Antonio dos Santos, de 22 anos, tentou atravessar a Avenida Moacir Paleta, no bairro São Pedro, em Governador Valadares. Acabou atingido motociclista Rodrigo Guimarães Andrade, de 29 anos, cuja moto seguiu desgovernada por mais de 80 metros, até bater com o muro de uma ciclovia da avenida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para o local e socorreu os dois homens ao Hospital Municipal Governador Valares, onde foram medicados e liberados no mesmo dia.

Segundo depoimento de Adriane Santos, de 42 anos, motociclista que aparece no vídeo desviando de Santos, a vítima notou a movimentação da avenida e mesmo assim decidiu atravessar, “destemidamente”. O caso foi registrado no 2º DP de Governador Valadares.

