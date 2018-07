Fuja do trânsito pesado de SP; ajude a montar a melhor rota na capital paulista

Está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a encontrar o melhor caminho para fugir das vias congestionadas na cidade de São Paulo. Diariamente, vamos abrir o blog Trânsito em SP e o Instagram do Estadão com a imagem que você enviar. Durante o dia, vamos montar galerias com os principais registros feitos pelos internautas.

Para participar, poste sua foto no Instagram usando a hashtag #transitoestadao ou envie para o e-mail nucleomultimidia@estadao.com. Não se esqueça de citar o local e a numeração aproximada de onde seu flagrante foi feito.

Saiba tudo sobre o trânsito de São Paulo no Blog do Trânsito.