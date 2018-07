Funcionários do HC fazem protesto e bloqueiam Bela Cintra

Funcionários do Hospital das Clínicas realizam na tarde desta sexta-feira, 17, uma manifestação na região da Avenida Paulista, em São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 14h30 o grupo bloqueava o cruzamento entre as ruas Bela Cintra e Antônio Carlos.

A Polícia Militar calcula que haja entre 300 e 400 manifestantes. Eles se dirigiam à Secretaria de Gestão Pública, na altura do número 847 da Bela Cintra. Contatada, a sede do Sindicato dos Funcionários e Servidores do Hospital das Clínicas não soube informar o motivo da mobilização.