Homem sobe em torre da Eletropaulo e complica o trânsito na Marginal Tietê

Uma pessoa subiu em uma das torres da Eletropaulo na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul, na manhã desta sexta-feira, 29. O incidente aconteceu por volta das 11h30.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma faixa da esquerda está interditada. O congestionamento na região fica cada vez mais intenso. De acordo com informações da companhia, há mais de 13 km de lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cruzeiro do Sul. A local também apresenta problemas, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Cruzeiro do Sul, com 10 km de morosidade.

Em nota, a Eletropaulo informou que desligou o fornecimento de energia por volta das 12h15, a pedido do Corpo de Bombeiros, em trechos dos bairros Jaçana, Mandaqui, Santana, Vila Guilherme, Vila Maria e Tucuruvi.

Por questões de segurança, o restabelecimento de energia só poderá ocorrer depois que trabalho dos Bombeiros for finalizado.