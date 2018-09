Imigrantes ainda está interditada

Prosseguem os trabalhos para liberação da pista norte da rodovia dos Imigrantes, onde ocorreu o engavetamento no km 41, às 12h50 de ontem. A remoção e limpeza da via já foi finalizada e, agora, viaturas da Ecovias fazem varredura em todo o trecho de serra para autorizar o tráfego de veículos no trecho.

No momento, o motorista que quer seguir para o Litoral tem como única opção da pista sul da Anchieta, que tem tráfego lento do km 35 ao 40. Para subida, há opção da pista sul da Imigrantes, que opera no sentido capital, que opera com tráfego normal e da pista norte da Anchieta. A visibilidade ainda é prejudicada por conta da neblina e há operação comboio em andamento a partir da praça de pedágio da Imigrantes, no km 32, e da Anchieta, no km 31.

No total, o acidente teve uma vítima fatal e 51 feridos, 47 deles com ferimentos leves. Foram registrados, até o momento, 104 veículos envolvidos no acidente, entre caminhões, ônibus, veículos de passeio e motocicletas.