Imigrantes com lentidão de 5 km em São Vicente

A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento do Km 70 ao Km 65, região de semáforos em São Vicente, por excesso de veículos no sentido São Paulo. Via Anchieta segue com lentidão na chegada a Santos do Km 63 ao Km 65, também por excesso de veículos. Tempo encoberto e visibilidade boa.

Às 5h20 da manhã de hoje, um acidente envolvendo duas carretas no Km 38 da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, interdita a faixa da direita no sentido São Paulo, não há congestionamento no local. O acidente deixou uma vítima em estado grave removida para o Hospital Municipal de Diadema.