A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento com pontos de parada do km 41 ao Km 58. A via Anchieta segue com lentidão do Km 29 ao km 32 e do Km 55 ao Km 59. Todos por excesso de veículos e no sentido litoral. Já na Baixada Santista a rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem congestionamento do km 270 ao Km 292, sentido Praia Grande.