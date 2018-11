A Ecovias informou que no início da manhã desta sexta-feira, a Rodovia dos Imigrantes continua com tráfego lento em praticamente toda a sua extensão, desde o km 14, em São Bernardo, até a Baixada Santista, no km 70. No trecho de planalto, há lentidão na pista sul, sentido litoral, entre o km 31 e km 35.