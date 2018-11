Imigrantes e Anchieta continuam com lentidão no sentido litoral

Excesso de veículos ainda causa lentidão na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do km 40 ao 53. Via Anchieta segue com tráfego bom no trecho de serra, com lentidão apenas na região de Cubatão do km 54 ao 55 para acessar a Cônego Domênico Rangoni. Na Baixada Santista o tráfego segue lento na Cônego Domênico do km 270 ao 268. O SAI opera em esquema 7×3. A descida de serra é realizada pelas pistas norte e sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. A subida é realizada pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. Na última hora, 6.532 veículos seguiram em direção ao litoral enquanto 2.629 seguem sentido à capital.