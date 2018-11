Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega continuam com pontos de lentidão

A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso, em direção ao litoral paulista, do km 65 ao 70, em São Vicente. Devido a um acidente entre moto e carro que interditou temporariamente a faixa da direita no km 49, a via registra morosidade do local até o km 48, no trecho de serra. Na Padre Manoel da Nóbrega, o motorista encontra trânsito carregado do km 270 ao 292, na região de Praia Grande, sentido litoral. A Via Anchieta não tem pontos de congestionamento no momento e é a melhor opção para quem segue para a Baixada Santista.