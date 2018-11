A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento no sentido litoral, entre os quilômetros 43 e 53, entre São Bernardo do Campo e São Vicente. A subida tem trânsito intenso no trecho de serra, mas sem pontos de parada. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o motorista encontra morosidade entre os quilômetros 284 e 292, em Praia Grande, sentido litoral. A Rodovia dos Tamoios também tem trânsito carregado no sentido litoral, mas sem congestionamentos.