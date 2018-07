Imigrantes e Via Anchieta registram pontos de congestionamento no sentido litoral

A Rodovia dos Imigrantes tinha dois pontos de congestionamento, sentido litoral, no trecho de planalto, entre o km 16 até o pedágio, no km 32 e no trecho de túneis, do km 47 ao km 58. O movimento era lento também entre o km 35 e o km 43 na Imigrantes. No horário, a Via Anchieta era a melhor alternativa para o motorista que seguia para o sentido litoral. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento, sentido Praia Grande, do km 276 ao km 292 e na rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 270 ao km 268, na Baixada Santista.