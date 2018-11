Imigrantes segue lenta; Anchieta é melhor opção

A Rodovia dos Imigrantes continua com lentidão no sentido litoral, no km 43 ao km 53, e do km 62 ao km 65. No sentido capital, há lentidão entre o km 59 e o km 53.

A Cônego Domênico Rangoni também é uma má opção para o motorista, com congestionamento do km 270 ao km 268, sentido Guarujá, e do km 265 ao 270, sentido Cubatão.

O Sistema Anchieta-Imigrantes segue em Operação Descida (7×3), com descida pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes e subida pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.

Na última hora, 7.346 veículos seguiram em direção ao litoral e 3.289 retornaram a São Paulo. Desde a 0 hora do dia 28, quando foi iniciada a contagem de ano novo, 167 mil veículos já utilizaram o Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista. No sentido contrário, foram registrados 86 mil veículos. A expectativa de tráfego da concessionária é de 480 a 680 mil veículos em direção ao litoral nesse feriado de ano novo. A contagem vai do dia 28 de dezembro ao dia 3 de janeiro.