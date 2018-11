Imigrantes sentido Baixada com 3 pontos de lentidão

O excesso de veículos que se dirigem à Baixada Santista causava, às 12h30 deste domingo, 26, vários pontos de lentidão na rodovia dos Imigrantes segundo a concessionária Ecovias.

Tráfego ruim entre os quilômetros 33, após o pedágio, em São Bernardo do Campo, e 40, trecho inicial da serra; entre os quilômetros 50 e 53, trecho de túneis; e entre os quilômetros 63 e 67, em São Vicente, em razão dos semáforos.

A melhor opção para quem quer descer a serra são as pistas da via Anchieta, que apresentam boas condições de tráfego. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema 7 x 3, com subida feita apenas pela pista norte da Imigrantes e descida pelas pistas norte e sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes.