Na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem lentidão do Km 22 ao Km 12. O tráfego segue lento também entre o km 70 e Km 65.

No Km 38 da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, um acidente entre duas carretas deixa a faixa da direita no sentido São Paulo interditada. Não há congestionamento no local.