Imigrantes tem trânsito muito carregado no sentido litoral

O motorista que segue para o litoral utilizando a Rodovia dos Imigrantes encontra grande lentidão desde o trecho do planalto até o fial da serra, entre os km 15 e km 70, com diversos pontos de parada. No sentido contrário, o trânsito segue normalmente.

Na Via Anchieta, há lentidão na descida, entre os km 22 e 34, na serra. Em direção à captial, o motorista encontra tráfego fluindo normalmente.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no sistema descida (7×3) até as 20h desta sexta-feira, 31.