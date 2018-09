Implantada operação Comboio na Anchieta e na Imigrantes

Operação comboio iniciada na Rodovia Anchieta e na rodovia dos Imigrantes devido baixa visibilidade provocada pela neblina no topo de serra. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio no km 31 e no km 32. A cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária no trajeto de descida.

O trecho de interligação entre as duas rodovias, na altura do km 40, é o que apresenta a pior visibilidade, de cerca de 40 metros, e permanece fechado, exceto para caminhões e veículos pesados vindos da Imigrantes, que passam pelo trecho em comboio e devem obrigatoriamente realizar a descida da serra pela Anchieta.