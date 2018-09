Implantada operação comboio sentido litoral na Anchieta e na Imigrantes

Implantada operação comboio sentido litoral às 11h58 na Anchieta e na Imigrantes, devido a neblina no trecho de serra. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio do Km 31, da Anchieta e do Km 32 da Imigrantes. Nessa operação, formações de cerca de 500 veículos fazem o trajeto de descida a cada meia hora, escoltadas por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária, até um trecho onde a visibilidade é melhor. A interligação entre Imigrantes e Anchieta, na altura do km 40, está fechada, por medida de segurança em razão da neblina.

No km 38 da Anchieta, sentido litoral, engavetamento entre quatro carretas causa a interdição da faixa da direita. Acidente não deixou vítimas. O SAI opera em esquema 5×5. Pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes fazem a descida da serra, enquanto a subida é possível pela pista norte da rodovia dos Imigrantes e norte da via Anchieta.