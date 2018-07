O incêndio na zona leste também reflete no fluxo da Marginal do Tietê, em direção à Rodovia Ayrton Senna. A via tem 8,9 km de congestionamento, na pista local, da Rua Massinet Sorcinelli até o Viaduto Milton Tavares. Na pista expressa, a Marginal tem 8,7 km de engarrafamento, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.